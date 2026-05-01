تواصل الفنانة مي الغيطي الاحتفال بنجاح فيلم "The Mummy"، ونشرت صور جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها على "إنستجرام".

ظهرت مي الغيطي في الصور وهي مع عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم منهم النجمة مي قلماوي ومخرج الفيلم لي كرونين، إلى جانب استعراضها لملابس الشخصية، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

كواليس فيلم "The Mummy"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

أعمال تنتظر عرضها مي الغيطي قريبا

تشارك مي الغيطي بفيلم الكوميديا "Due Dating" ويشاركها البطولة كل من رولان ستيرلينج، جيد أش، أليكس كروكفورد، دانيلا سكوت تأليف جيد أش، إخراج دانيال باكيت، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

