كارول سماحة تحيي ذكرى وفاة زوجها وليد مصطفى

أحيت الفنانة كارول سماحة، ذكرى وفاة زوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى، موجهة رسالة رثاء له.

ونشرت كارول سماحة، مقطع فيديو يجمعها مع زوجها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرت سنة… وكأنه الوقت وقف عند آخر نظرة، آخر كلمة، آخر نفس".

وأضافت: "بعدنا منسمع صوتك بكل زاوية، وما نحس بوجودك بكل تفصيلة صغيرة.. الغياب كبير… بس حضورك أكبر".

سبب وفاة رجل الأعمال وليد مصطفى

ورحل وليد مصطفى عن عالمنا يوم 3 مايو 2025، عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكلى.

وكانت كارول سماحة قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "الحياة عمرها ما هترجع عادية، لأن مصر بالنسبة لي وليد، خاصة إن أنا عايشة في مصر، معتقدش إنها هتبقى عادية على الأقل في الفترة اللي عايشاها دلوقتي".

وتابعت، أن ما بعد هذه المرحلة لن يكون سهلا بالنسبة لها ولابنتها، مضيفة: "أنا دلوقتي أم لوحدها بتربي بنتها في مصر اللي هي بلدي طبعا، بس أول ما رجعت مصر بعد وفاة وليد حسيت بغربة، كأن فجأة البلد اتغيرت عليا.. أنا حبيت مصر أكتر بعيون وليد".

كما تحدثت كارول سماحة عن تفاصيل معاناة زوجها الراحل مع المرض، موضحة أن معاناته مع المرض بدأت عام 2018، وخضع حينها لعملية زرع كلى لم تُكلل بالنجاح، فاضطر إلى الاستمرار في جلسات غسيل الكلى على مدار سبع سنوات، وأضافت أن الغسيل المستمر أرهق جسده وأدى إلى مضاعفات في القلب استدعت تركيب دعامات، قائلة: "عشنا سبع سنين صعبين.. تعب القلب من كتر الغسيل".

وأضافت، أنها اعتبرت عملها بعد وفاة زوجها، هروب من الواقع، حتى تستطيع التعايش، متابعة: "وليد قالي ممكن العملية تنجح، وممكن لأ، وممكن تتأجل.. فكملي شغلك عادي وكلنا نكمل حياتنا".

اقرأ أيضا:

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات لمطربين





مي الغيطي تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم "The Mummy"



