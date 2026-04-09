بعد ظهوره على بوسترات مسلسل "اللعبة 5".. معلومات عن محمد عمرو الليثي

أشاد الفنان الكبير حسين فهمي، بالتيك توكر الصينية آسيا، بعدما إلتقيا أثناء وجوده في الصين من أجل تصوير فيلمه العالمي "The Story I Found in China" إذ اشتهرت آسيا بإعادة تقديم أبرز المشاهد السينمائية لكبار النجوم.

ونشرت الفتاة الصينية، مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستجرام، ظهرت خلاله مع حسين فهمي، وقام بمشاهدة مشهد خاص بها وهي تعيد تجسيد أحد مشاهده من فيلم "العار" وسط سعادة حسين فهمي ودار بينهما حديثا مشوقا.

وظهر الفنان حسين فهمي وهو يشيد بأداء الفتاة أسيا، لتسأله حول إمكانية مساعدتها في التمثيل عندما تعود إلى مصر، ليرد عليها حسين فهمي: "انتي ممثلة أفضل مني بكتير".

كواليس فيلم "The Story I Found in China"

ينتمي فيلم "The Story I Found in China" إلى نوعية "الديكودراما" التي تمزج بين التوثيق والدراما، وتدور أحداثه في مدن صينية عدة، من بينها بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، عبر حكايات إنسانية يرويها البطل داخل المجتمع الصيني.

ويجسد حسين فهمي شخصية "رحالة عجوز" يمتلك حكمة كبيرة صقلتها قسوة الحياة، مؤكدا حماسه للتجربة التي تعزز التقارب الثقافي بين البلدين. ومن المقرر عرض الفيلم عبر منصات CGTN العالمية.

آخر مشاركات حسين فهمي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات حسين فهمي على شاشة السينما بفيلم "الملحد" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، إذ يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسي، إخراج محمد جمال العدل.

بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات

مواقف إنسانية مؤثرة من مواهب ولجنة التحكيم The Voice Kids