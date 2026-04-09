حسين فهمي يشيد بتيك توكر صينية.. ويعلق: "انتي ممثلة أحسن مني"

كتب : مروان الطيب

07:56 م 09/04/2026 تعديل في 10:25 م
    كواليس مقابلة حسين فهمي للفتاة الصينية اسيا (3)
    كواليس مقابلة حسين فهمي للفتاة الصينية اسيا (2)
    كواليس مقابلة حسين فهمي للفتاة الصينية اسيا (1)
    حسين فهمي من كواليس لقائه بالفتاة الصينية (1)
    الفتاة اسيا تقلد النجم حسين فهمي
    حسين فهمي من كواليس لقائه بالفتاة الصينية (2)
    اسيا تعيد تقديم مشهد من فيلم العار

أشاد الفنان الكبير حسين فهمي، بالتيك توكر الصينية آسيا، بعدما إلتقيا أثناء وجوده في الصين من أجل تصوير فيلمه العالمي "The Story I Found in China" إذ اشتهرت آسيا بإعادة تقديم أبرز المشاهد السينمائية لكبار النجوم.

ونشرت الفتاة الصينية، مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستجرام، ظهرت خلاله مع حسين فهمي، وقام بمشاهدة مشهد خاص بها وهي تعيد تجسيد أحد مشاهده من فيلم "العار" وسط سعادة حسين فهمي ودار بينهما حديثا مشوقا.
وظهر الفنان حسين فهمي وهو يشيد بأداء الفتاة أسيا، لتسأله حول إمكانية مساعدتها في التمثيل عندما تعود إلى مصر، ليرد عليها حسين فهمي: "انتي ممثلة أفضل مني بكتير".

كواليس فيلم "The Story I Found in China"

ينتمي فيلم "The Story I Found in China" إلى نوعية "الديكودراما" التي تمزج بين التوثيق والدراما، وتدور أحداثه في مدن صينية عدة، من بينها بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، عبر حكايات إنسانية يرويها البطل داخل المجتمع الصيني.

ويجسد حسين فهمي شخصية "رحالة عجوز" يمتلك حكمة كبيرة صقلتها قسوة الحياة، مؤكدا حماسه للتجربة التي تعزز التقارب الثقافي بين البلدين. ومن المقرر عرض الفيلم عبر منصات CGTN العالمية.

آخر مشاركات حسين فهمي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات حسين فهمي على شاشة السينما بفيلم "الملحد" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، إذ يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسي، إخراج محمد جمال العدل.

سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
قرار صادم من فيفا تجاه حكم نهائي المغرب والسنغال 2025
هل تتأثر دور العرض السينمائي بقرار تعديل مواعيد الغلق؟
إيران تخيّر إسرائيل: وقف الهجمات في لبنان.. أو استئناف القصف الصاروخي
المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
