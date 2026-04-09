إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر

كتب : محمد لطفي

11:28 ص 09/04/2026

يعتزم أغوستينو باليزه، سفير إيطاليا لدى مصر، منح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر" (Ordine della Stella d’Italia) والذي يُعد من أرفع الأوسمة المدنية في إيطاليا.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإسهامات ساويرس الممتدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بين مصر وإيطاليا، إلى جانب دوره الأوسع في دعم التعاون الدولي.

وقال ساويرس: «إنه لشرف كبير أن أتلقى هذا التكريم المرموق من الجمهورية الإيطالية. لقد كانت إيطاليا دائماً شريكاً مهماً لمصر، وأنا فخور بمساهمتي، ولو بجزء بسيط، في تعزيز العلاقات بين بلدينا. وأؤمن بأن هناك فرصاً كبيرة لمواصلة تعميق هذه العلاقة في مجالات الاستثمار والثقافة وأهداف التنمية المشتركة».

وقد حظي ساويرس بالعديد من التكريمات الدولية تقديراً لقيادته في مجال الأعمال وتأثيره في العمل الخيري. ففي عام ٢٠١١، مُنح "وسام نجمة التضامن الإيطالي" من الحكومة الإيطالية تقديراً لدوره في قيادة أكبر استثمار مصري في إيطاليا وإسهاماته البارزة في الاقتصاد الإيطالي.

كما تشمل تكريماته الدولية وسام "جوقة الشرف" الفرنسي المرموق

كما تشمل تكريماته الدولية وسام "جوقة الشرف" الفرنسي المرموق (Légion d’Honneur)، حيث مُنح في البداية رتبة ضابط ثم رُقي لاحقاً إلى رتبة قائد، وهو أعلى وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية تقديراً للخدمات المتميزة. كما مُنح وسام "ستارة قائد أعظم" (Sitara-e-Quaid-e-Azam) عام ٢٠٠٦ من قبل الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف تقديراً لإسهاماته في مجالات الاتصالات والاستثمار والتنمية الاجتماعية في باكستان. وفي عام ٢٠٢١، حصل على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة هاندونغ العالمية في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تُقام مراسم تسليم الوسام اليوم بمقر إقامة السفير الإيطالي في القاهرة، حيث سيقوم أغوستينو باليزه، سفير إيطاليا لدى مصر، بتسليم الوسام.

تعليقاً على المناسبة، قال سفير إيطاليا لدى مصر: «يُعد هذا التكريم شهادة على التزام المهندس نجيب ساويرس المستمر بتعزيز العلاقات بين إيطاليا ومصر. فمن خلال استثماراته المهمة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في إيطاليا، ودوره السابق كرئيس مشارك لمجلس الأعمال المصري الإيطالي، قدّم إسهاماً بارزاً في تطوير التعاون الثنائي، وتعزيز النمو والابتكار والحوار بين بلدينا».

ويُعد وسام "نجمة إيطاليا" من أبرز الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الإيطالية للأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين إيطاليا ودول العالم.

