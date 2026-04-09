أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إعادة فتح سفارة بلاده في طهران، مؤكدا أمام المشرعين الإسبان اليوم الخميس، وجود "نافذة للسلام" يجب استغلالها في ظل التهدئة "الهشة" بين الولايات المتحدة وإيران.



قطيعة مع النهج الأمريكي



منذ بداية الصراع، برزت إسبانيا كأحد أشد المنتقدين للعمل العسكري الأمريكي في إيران، حيث اتخذت موقفا صارما بمنع واشنطن من استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في عملياتها الهجومية، وهو موقف اعتبره مراقبون "الأكثر حدة" مقارنة بالحلفاء الأوروبيين الآخرين.



من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها "متهورة وغير قانونية"، مشددا على أن بلاده لن تكون شريكة في أمر يُلحق الضرر بالعالم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



غضب إسرائيلي وتوتر دبلوماسي



في المقابل، قُوبل قرار مدريد بإعادة سفيرها إلى طهران بانتقادات حادة وفورية من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي اتهم إسبانيا بالوقوف جنبا إلى جنب مع من وصفه بـ "نظام إرهابي"، مما يُنذر بأزمة دبلوماسية جديدة بين مدريد وتل أبيب.