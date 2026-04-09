إعلان

وسط غضب إسرائيلي.. إسبانيا تُعيد فتح سفارتها في طهران وتنتقد واشنطن

كتب : مصطفى الشاعر

12:01 م 09/04/2026

إسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إعادة فتح سفارة بلاده في طهران، مؤكدا أمام المشرعين الإسبان اليوم الخميس، وجود "نافذة للسلام" يجب استغلالها في ظل التهدئة "الهشة" بين الولايات المتحدة وإيران.


قطيعة مع النهج الأمريكي


منذ بداية الصراع، برزت إسبانيا كأحد أشد المنتقدين للعمل العسكري الأمريكي في إيران، حيث اتخذت موقفا صارما بمنع واشنطن من استخدام القواعد العسكرية الإسبانية في عملياتها الهجومية، وهو موقف اعتبره مراقبون "الأكثر حدة" مقارنة بالحلفاء الأوروبيين الآخرين.


من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها "متهورة وغير قانونية"، مشددا على أن بلاده لن تكون شريكة في أمر يُلحق الضرر بالعالم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


غضب إسرائيلي وتوتر دبلوماسي


في المقابل، قُوبل قرار مدريد بإعادة سفيرها إلى طهران بانتقادات حادة وفورية من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي اتهم إسبانيا بالوقوف جنبا إلى جنب مع من وصفه بـ "نظام إرهابي"، مما يُنذر بأزمة دبلوماسية جديدة بين مدريد وتل أبيب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسبانيا إسرائيل حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

