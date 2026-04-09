حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، في اتهامه بغسل الأموال.

إحالة محمد وزيري للمحاكمة أمام الاقتصادية بتهمة غسل الأموال

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المتهم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح أول درجة بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات في اتهامه بالنصب، وسنتين بتهمة التبديد، في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثانِ الشيخ زايد.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حبس المتهم سنتين في اتهامه بالتبديد، كما ألغت حكم حبسه 3 سنوات في تهمة النصب.

خطط وزيري للاستيلاء على أموال الفنانة هيفاء وهبي

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل موقعه كمدير لأعمال المجني عليها لعدة سنوات، وحصل على توكيلات رسمية مكنته من التحكم في حساباتها البنكية، قبل أن يستخدم هذه الصلاحيات في تحويل أموال إلى حساباته الشخصية دون علمها.

وأوضحت أنه أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة، شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، بهدف تمويه مصدر الأموال وقطع صلتها بالمجني عليها.

وتابعت أن المتهم حاول إضفاء طابع مشروع على الأموال المتحصل عليها من نشاطه غير المشروع، من خلال شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات، وتسجيل بعضها بأسماء أقارب في محاولة لإخفاء الملكية الحقيقية.

كما أسس عددًا من الشركات التجارية التي استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، وأكدت التحقيقات أن حجم هذه الاستثمارات لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.





اقرأ أيضا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟

"2 مليار جنيه و30 سنة حبس".. رحلة "مستريح السيارات" من خارج البلاد للزنزانة





