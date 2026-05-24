شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من حفل زفاف ماركو نجل الفنان إدوارد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

ظهور لـ شيماء وزوجها في حفل الزفاف

وظهرت شيماء في الصور بأجواء مليئة بالبهجة والحب، كما نشرت لقطات رومانسية جمعتها بزوجها المنتج محمد كارتر خلال الحفل.

كما نشرت شيماء مجموعة صور آخرى، مع الفنانة يسرا، الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، والنجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والفنان عصام السقا، وغيرهم.

وعلقت شيماء سيف على الصور، وكتبت: "ليلة جميلة وحبايب أجمل متجمعين في حب إدوارد الغالي".

آخر أعمال شيماء سيف مسلسل رمضاني

قدمت الفنانة شيماء سيف دورًا مميزًا في مسلسل "الست موناليزا"، المكون من 15 حلقة والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الحالي.

مسلسل الست موناليزا، بطولة مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، سلوى محمد علي، محمد محمود، وفاء عامر، حازم إيهاب، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

