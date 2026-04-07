هل الشبكة من المهر أم هدية؟.. هبة إبراهيم تجيب

كتب : محمد قادوس

10:26 ص 07/04/2026

هبة إبراهيم

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول ما إذا كانت الشبكة تُعد جزءًا من المهر أم مجرد هدية، موضحة أن الشبكة في الأصل أمر جرى عليه العرف بين الناس، حيث يقدمها الخاطب لمخطوبته بنية الزواج.

وأوضحت هبة إبراهيم، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء اختلفوا في تكييف الشبكة، فبعضهم اعتبرها هدية، وآخرون رأوا أنها في مقابل الزواج، أي تُعد من قبيل العوض المرتبط بعقد النكاح.

وأضافت أن العرف السائد حاليًا يميل إلى اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، خاصة إذا تم عقد الزواج والدخول، ففي هذه الحالة تكون من حق الزوجة، لأنها قُدمت على أساس إتمام الزواج.

وأشارت إلى أنه في حال عدم إتمام الزواج وعدم انعقاد العقد، فإن الشبكة ترد إلى الخاطب، باعتبار أن الغرض الذي قُدمت من أجله لم يتحقق، وبالتالي تعود لصاحبها.

وأكدت أن ما يتعلق بالمصروفات والتجهيزات الأخرى التي قد تتحملها أسرة المخطوبة، يُنظر فيه إلى العرف والاتفاقات بين الطرفين، وقد يتم اللجوء إلى جلسات عرفية لتحديد حجم الضرر والتعويض المناسب، وفقًا لكل حالة وظروفها.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العلاج؟.. أمين الفتوى يجيب

إذا أحد سألني عن شخص متقدم لخطبة.. هل يجوز إفشاء عيوبه؟.. أمين الفتوى يجيب

الشبكة المهر الزواج الخطوبة حكم الشبكة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
أخبار مصر

5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
وفاة والد السيناريست محمود حمدان.. تعرف على مكان جنازة
زووم

وفاة والد السيناريست محمود حمدان.. تعرف على مكان جنازة
بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
أخبار المحافظات

بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
الأول من نوعه.. تفاصيل برنامج "المعلم الريادي" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر
الأزهر

الأول من نوعه.. تفاصيل برنامج "المعلم الريادي" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر

