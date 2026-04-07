دويتشه بنك يتوقع تسارع التضخم في مصر إلى 15% خلال مارس

كتب : منال المصري

12:53 م 07/04/2026

توقع دويتشه بنك الإلماني اتساع معدل التضخم في مصر إلى 15% خلال شهر مارس مقارنة بـ13.4% في فبراير وسط زيادة الضغوط التضخمية.

وفي تقرير للبنك حول مصر، رجح البنك ارتفاع معدل التضخم إلى 16.5% في أغسطس، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى 2.5% إذا استمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.


قبل زيادة سعر البنزين والسولار اتسع معدل التضخم خلال شهر فبراير إلى 13.4% من 11.9% في يناير.

وتوقع خبراء الاقتصاد اتساع معدل التضخم بين 2 و3% خلال مارس بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

البنك يعدل توقعات خفض سعر الفائدة

عدل دويتشه بنك توقعاته السابقة لخفض سعر الفائدة 2% خلال 2026 بعد تصاعد مخاطر الحرب بالمنطقة وسط الحرب الأمريكية الإيرانية.

ويرى البنك ضرورة تحرك المركزي لرفع سعر الفائدة تجنبا لمخاطر تأكل العائد الحقيقي على الجنيه المصري وسط زيادة معدل التضخم.

في نفس الوقت أكد دويتشه بنك أن الحاجة المحتملة لعودة البنك المركزي المصري إلى دورة تشديد نقدي لا تزال غير مطروحة للنقاش بشكل كافٍ في الوقت الراهن رغم تآكل القيمة الحقيقية للجنيه.

وحذر من مخاطر إبقاء سعر الفائدة دون زيادة في زيادة الضغوط على طلب العملة مما يدفع البنك المركزي للعودة مجددا لإدارة سعر الصرف.

