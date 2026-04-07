خضعت الفنانة الشابة جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على فيسبوك.

وظهرت جنا في الصور بأكثر من إطلالة مختلفة خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب متابعيها، وكتبت على الصور: "ليس هناك أي غرض من هذا إلا تقدير نفسي".

جنا دياب تشارك متابعيها كواليس رحلاتها

وتواصل جنا دياب مشاركة جمهورها ومتابعيها كواليس رحلاتها بعدد من الدول الأوروبية حول العالم، كما كشفت خلال الفترة الماضية عن وجودها في القاهرة احتفالا بمشاركة والدها النجم عمرو دياب وأشقائها إحدى الحملات الإعلانية التي حققت نجاحا كبيرا.

كما نشرت جنا صور من كواليس رحلتها عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة، كما ظهرت معها في الصور شقيقتها كنزي، والتقطت كنزي العديد من الصور التذكارية لعدد من معالم القاهرة.

عمرو دياب يؤجل حفل دبي ويستعد لحفل تركيا

كشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب على انستجرام عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

