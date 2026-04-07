يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمهمة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويبحث المارد الأحمر في لقاء اليوم عن حصد الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة قمة الترتيب، وفي حال تعثره قد يتراجع للمركز الرابع.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدورى المصري

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 38 نقطة، خلف كل من الزمالك المتصدر بـ46، وبيراميدز الوصيف بـ43 نقطة.

سيناريوهات الفوز والخسارة والتعادل للأهلي أمام سيراميكا

بالنظر لجدول الترتيب، فإن في حال فوز الأهلي علي سيراميكا اليوم، يقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري متساويًا مع بيراميدز بـ43 نقطة.

أما في حال الخسارة من سيراميكا، يتجمد رصيده عند النقطة 40، وبالتالي يتراجع ترتيب الأهلي للمركز الرابع، يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 41.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل السلبي أو الإيجابي، يظل الترتيب كما هو عليه، الأهلي في المركز الثالث ب41 نقطة وسيراميكا في المركز الرابع بـ 39 نقطة.

