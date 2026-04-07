الوصافة أو التراجع.. سيناريوهات الفوز والخسارة والتعادل للأهلي أمام سيراميكا

كتب : محمد عبد الهادي

12:23 م 07/04/2026 تعديل في 12:23 م

الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمهمة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويبحث المارد الأحمر في لقاء اليوم عن حصد الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة قمة الترتيب، وفي حال تعثره قد يتراجع للمركز الرابع.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدورى المصري

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 38 نقطة، خلف كل من الزمالك المتصدر بـ46، وبيراميدز الوصيف بـ43 نقطة.

سيناريوهات الفوز والخسارة والتعادل للأهلي أمام سيراميكا

بالنظر لجدول الترتيب، فإن في حال فوز الأهلي علي سيراميكا اليوم، يقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري متساويًا مع بيراميدز بـ43 نقطة.

أما في حال الخسارة من سيراميكا، يتجمد رصيده عند النقطة 40، وبالتالي يتراجع ترتيب الأهلي للمركز الرابع، يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 41.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل السلبي أو الإيجابي، يظل الترتيب كما هو عليه، الأهلي في المركز الثالث ب41 نقطة وسيراميكا في المركز الرابع بـ 39 نقطة.

إقرأ أيضًا:
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
أمام محطة كهرباء.. موسيقي إيراني يتحدى تهديدات ترامب (فيديو)
مجلة إخوان الكويت "تتبرأ" من حماس: الحق أحق أن يُتبع
"درس صعب وأدعو لوالدته".. أول تعليق لميدو بعد أزمة حبس نجله
يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس