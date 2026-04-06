وثقت الفنانة جيهان الشماشرجي، كواليس رحلتها بإحدى المدن الساحلية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

نشرت جيهان، العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها هناك، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

آخر مشاركات جيهان الشماشرجي الفنية

كانت آخر مشاركات جيهان الشماشرجي الفنية بمسلسل "بطل العالم" الذي تم عرضه مطلع العام الجاري.

تدور أحداث المسلسل بعد خسارة بطولة العالم، يتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.

جيهان الشماشرجي تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت"

تنتظر الفنانة جيهان الشماشرجي طرح فيلم "فرقة الموت" بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، حول الضابط عمر الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، خالد كمال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

