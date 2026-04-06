حرصت الفنانة إلهام شاهين، على التعبير عن سعادتها بالمشاركة مع النجمتين ليلى علوي ولبلبة في جولة خيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتولى تنظيمها المستشار أمير رمزي.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورا ومقطع فيديو من الجولة الخيرية، وعلقت: "يوم جميل مع مؤسسة راعي مصر؛ عشان نفرح الأطفال وهم بيختاروا بنفسهم ملابس العيد واللعب اللي بيحبوها.. ده غير اللجان المسؤولة عن مقابلة الأسر الأكثر احتياجاً لتلبية متطلباتهم".

وتابعت: "هناك حالات بحاجة لعمليات جراحية، وأخرى لمشاريع صغيرة لتوفير مصدر رزق، بالإضافة إلى تجهيز العرائس. الحقيقة ما أراه مع (راعي مصر) خير كبير جداً، وربنا يجازيهم كل خير لتلبية استغاثات الناس والتأكد أن الخير يذهب لمستحقيه".

وأختتمت رسالتها: "شكراً سيادة المستشار أمير رمزي رئيس مؤسسة راعي مصر وكل فريق العمل الرائع معك على محبتكم ومساعدتكم للأكثر احتياجاً.. والشكر لله سبحانه وتعالى، هو راعي مصر وراعي الدنيا كلها".

تفاصيل جولة إلهام شاهين

وكانت النجمات إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة قد توجهن إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الجولة الخيرية التي تشمل زيارات وفعاليات في ولايتي تكساس وفلوريدا.

يذكر أن إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة، كان آخر ظهور لهم بحفل خطوبة "نور" نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بحضور نخبة من نجوم الفن .

