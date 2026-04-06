من تكساس لفلوريدا.. تفاصيل جولة الفنانة إلهام شاهين الخيرية بأمريكا

كتب : مصطفى حمزة

01:27 م 06/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الهام وليلى ولبلة وامير رمزي
  • عرض 3 صورة
    امير رمزي وليلى والهام ولبلبة

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على التعبير عن سعادتها بالمشاركة مع النجمتين ليلى علوي ولبلبة في جولة خيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتولى تنظيمها المستشار أمير رمزي.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورا ومقطع فيديو من الجولة الخيرية، وعلقت: "يوم جميل مع مؤسسة راعي مصر؛ عشان نفرح الأطفال وهم بيختاروا بنفسهم ملابس العيد واللعب اللي بيحبوها.. ده غير اللجان المسؤولة عن مقابلة الأسر الأكثر احتياجاً لتلبية متطلباتهم".

وتابعت: "هناك حالات بحاجة لعمليات جراحية، وأخرى لمشاريع صغيرة لتوفير مصدر رزق، بالإضافة إلى تجهيز العرائس. الحقيقة ما أراه مع (راعي مصر) خير كبير جداً، وربنا يجازيهم كل خير لتلبية استغاثات الناس والتأكد أن الخير يذهب لمستحقيه".

وأختتمت رسالتها: "شكراً سيادة المستشار أمير رمزي رئيس مؤسسة راعي مصر وكل فريق العمل الرائع معك على محبتكم ومساعدتكم للأكثر احتياجاً.. والشكر لله سبحانه وتعالى، هو راعي مصر وراعي الدنيا كلها".

تفاصيل جولة إلهام شاهين

وكانت النجمات إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة قد توجهن إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الجولة الخيرية التي تشمل زيارات وفعاليات في ولايتي تكساس وفلوريدا.

يذكر أن إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة، كان آخر ظهور لهم بحفل خطوبة "نور" نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بحضور نخبة من نجوم الفن .

إلهام شاهين في الجولة الخيرية

أقرا ايضا
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟

إلهام شاهين ليلى علوي لبلبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. ترامب: للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
ترامب: مقترح وقف النار مع إيران ليس جيدا.. والثلاثاء هو الموعد النهائي
شئون عربية و دولية

ترامب: مقترح وقف النار مع إيران ليس جيدا.. والثلاثاء هو الموعد النهائي

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق