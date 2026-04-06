تحدث الفنان باسم سمرة عن كواليس مسلسل "عين سحرية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، الذي شاركه في البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وحاز المسلسل على إشادة النقاد والجمهور، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الفني.

وحل باسم سمرة ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس والمعروض على قناة "DMC".

باسم سمرة يتحدث عن أحمد السقا

وعن علاقته بالفنان أحمد السقا، قال: "أحمد السقا نجم كسر الدنيا في فترة كان هو بتاع الأكشن وكان المفروض يبقى فيه نقلة معملهاش، وفترة الشباب وفيلم شورت وفانلة وكاب، كان فيه نقلة المفروض تحصل محصلتش، هو أطيب خلق الله وكبني آدم هو طفل شقي ومزعج اه بس طفل بطيبة بجدعنة، النقلة بس اللي انا من رأيي اتأخر فيها بس بقى ناضج، وعجبني اوي مسلسل جولة أخيرة والشغل معاه في التاولة استمتعت معاه بحبه وبتمنى له التوفيق والنقلة دي اشتغل عليها ياعم أحمد".

باسم سمرة يتحدث عن تعاونه مع هنيدي بعمل فني جديد

وعن إمكانية تعاونه مع هنيدي مرة أخرى بعمل فني، قال: "هنيدي القمر كله بحبه أوي، وهو محتاج ورق والكارثة اللي حاصلة دلوقتي ان بقى فيه حاجة اسمها ورشة، زمان كان فيه مؤلف بيكتب وكان بيبقى ماسك الحكاية، دلوقتي 5 6 أفراد بيكتبوا والموضوع بقى سطة، فأتمنى ورق حلو وانا بحبه اوي وعايز اشتغل معاه تاني".

باسم السمرة يتحدث عن تأخر الشهرة ومواصفات العمل الفني المميز

"بحمد ربنا على تأخر الشهرة، لأن الشغلانة محتجة تأسيس وثقافة وقراءة، وعلشان يبقى في عمل مميز مش مهم بس يبقى فيه ممثلين كويسين، لازم يبقى فيه ورق حلو وإخراج وإنتاج قوي".

باسم سمرة يكشف كواليس مسلسل "عين سحرية"

عشان يبقى فيه عمل مميز مهم إن يبقى فيه ممثلين كويسين ولازم يبقى فيه ورق حلو، وإخراج السدير مسعود الذي أوجه له كل التحية، ودي تاني تجربة معاه بعد منعطف خطر، إنتاج محمد المشيش وقدروا يخلونا ننزل في المناطق الشعبية منها وسط البلد وعابدين، شبرا وأحمد حلمي والتصوير كان صعب عشان احنا في خارجي والبلد طالعة جميلة، وهو مسلسل شعبي بيتكلم عن ناس عندها مشاكل موجودة في كل البيوت اعتقد، وانا حبيت الدور جدا واشتغلت عليه مع المخرج والممثلين اللي أنا اتشرفت اني اشتغلت معاهم".

