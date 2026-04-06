تحدث الفنان باسم سمرة عن حبه للفنان محمد هنيدي، وعن إمكانية تعاونه معه مرة أخرى بعمل فني.

حل باسم سمرة ضيفا على بمرناج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس والمعروض على قناة "DMC".

وتطرق خلال حديثه عن نجاح مسلسله "عين سحرية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الفني.

وعن إمكانية تعاونه مع هنيدي مرة أخرى بعمل فني، قال: "هنيدي القمر كله بحبه أوي، وهو محتاج ورق والكارثة اللي حاصلة دلوقتي ان بقى فيه حاجة اسمها ورشة، زمان كان فيه مؤلف بيكتب وكان بيبقى ماسك الحكاية، دلوقتي 5 و6 أفراد بيكتبوا والموضوع بقى سلطة، فأتمنى ورق حلو وانا بحبه اوي وعايز اشتغل معاه تاني".

إشادة كبير بالفنان باسم سمرة في مسلسل "عين سحرية"

حاز دور الفنان باسم سمرة ضمن أحداث مسلسل "عين سحرية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، على إشادة كبيرة من قبل النقاد والجمهورـ، وتصدر معظم استفتاء الجمهور كونه أحد أهم نجوم دراما رمضان هذا العام.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول عادل شاب بسيط يمتلك موهبة في تركيب كاميرات المراقبة، وتحت ضغط الظروف المادية، يوافق على زرع كاميرات بشكل سري مقابل المال، قبل أن يشهد بالصدفة جريمة قتل، ووسط محاولته إخفاء ما رآه تجرّه إلى شبكة خطيرة يقودها المحامي الفاسد زكي غانم ومافيا دوائية نافذة، ومع تهديد عائلته، يُجبر عادل على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الفساد.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سما إبراهيم، فاتن سعيد، جنا الظأشقر، تأليف هشام هلال، إخراج السدير مسعود.

أعمال ينتظر عرضها باسم سمرة قريبا

يشارك الفنان باسم سمرة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الكراش ويشاركه البطولة كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

كما يشارك ببطولة فيلم "بنات فاتن"وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية هم يسرا، هدى المفتي، حمدي هيكل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج محمد نادر.

