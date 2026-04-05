ابنة مصطفى محمود عن علاقة والدها بـ "الجن": "شائعة أطلقتها صديقة له"

كتب : منال الجيوشي

11:08 م 05/04/2026

مصطفى محمود ومحمد عبدالوهاب

تحدثت السيدة أمل محمود، ابنة الدكتور مصطفى محمود، عن علاقة والدها، بالموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب.

علاقة مصطفى محمود بـ محمد عبدالوهاب

وقالت أمل مصطفى محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، إن والدها كان عاشقًا لآلة العود قبل التحاقه بكلية الطب، حيث درس في معهد الموسيقى العربية وتعلم العزف.

وتابعت: "والدي كان يستمع إلى ألحان عبدالوهاب، وطلب الأخير مقابلته بعد أن لفت انتباهه شغفه بالموسيقى، ليكتشف مدى حبه للعود ودراسته الأكاديمية له".

شائعة علاقة مصطفى محمود بالجن

وقالت أمل مصطفى محمود، إن هذه شائعة نشرتها صديقة له، حينما جاءت إلى المنزل وطلبت لقاء والدها، وأخبرتها أنه مريض ويرفض أن يراه أحد في هذه الفترة.

وتابعت: "أصرت أن تدخل، فذهبت لأبي أستأذنه، فوجدته في حالة يرثى لها ولم أستطع أن أقل له شيئا ورجعت لها أبلغتها صعوبة لقائه، فنزلت من المنزل غاضبة تتمتم بكلمات يظهر منها التذمر والضيق، ومن بعدها انتشرت الشائعة".

مصطفى محمود محمد عبدالوهاب معهد الموسيقى العربية

