"إطلالة ملكية".. ليلى علوي تتألق في أحدث جلسة تصوير

كتب : نوران أسامة

10:57 م 05/04/2026
    ليلى علوي
    ليلى علوي تخطف الانظار
    ليلى علوي باطلالة جديدة

خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار خلال أحدث ظهور لها، حيث تألقت بإطلالة أنيقة كشفت فيها عن جمالها وحضورها القوي دائمًا في المناسبات.

تفاصيل إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى بفستان طويل بتصميم مميز وهادئ، ليمنحها إطلالة متكاملة جذابة، خطفت أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالتها، مشيدين بجمالها الطبيعي وقدرتها الدائمة على الظهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر مصر"، "نجمة الكون"، "قمر وحلاوة"، "البرنسيسة لولي"، "جميلة الجميلات".

كما تفاعلت نجمات الفن مع الصور، أبرزهن، المطربة سميرة سعيد، الإعلامية بوسي شلبي، النجمة غادة عبدالرازق، وغيرهن.

أحدث أعمال ليلى علوي

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لـ فيلم ابن مين فيهم؟ بطولة النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية قريبا.

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم هالة فاخر.

جدير بالذكر أن ليلى علوي وبيومي فؤاد سبق وتعاونا في أكثر من عمل فني، بينها: فيلم شوجر دادي، فيلم جوازة توكسيك، فيلم المستريحة، ومسرحية مشيرة الخطيرة.

اقرأ أيضا..

"عايز يشيل دوري".. حقيقة استبعاد هنا الزاهد من فيلمها مع هشام ماجد

طارق النهري يدعم قرار غلق المحال 9 مساءً: خطوة لتغيير ثقافة المجتمع

أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
حوادث وقضايا

السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق