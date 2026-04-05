شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها عبر حسابها على موقع "انستجرام منشورًا بمناسبة عيد ميلادها، كشفت فيه عن تحولات وأزمات مرت بها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أنها تحتفل هذا العام بآخر سنة لها في الثلاثينات، لكنها لم تعد تنظر لعيد ميلادها بنفس الحماس القديم، حيث كانت الاحتفالات في الماضي كبيرة ومليئة بالتفاصيل، من حجز أماكن ودعوة مئات الأشخاص إلى وجود فقرات ترفيهية مثل الـ magician وDJ، وكانت تنتظر هذا اليوم من بداية شهر مارس بشغف كبير.

تفاصيل رسالة أسما شريف منير

وكتبت أسما عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "النهارده عيد ميلادي، وآخر سنة ليا في الثلاثينات، عمري ما كنت بشوف عيد ميلادي يوم عادي أو حاجة صغيرة، بالعكس كان دايمًا يوم كبير جدًا بالنسبالي، وكنت بعدّ الأيام من أول مارس لحد ما ييجي".

وأضافت: "بس آخر 3 سنين عدّوا عليا بألم كتير وخيبات أمل وانكسارات و خذلان ، وشوية شوية بطلت أهتم بعيد ميلادي، بطلت أخطط، بطلت أعد، بطلت أستنى، لأني كنت مشغولة أحاول أنقذ نفسي وأتعالج وأقوم".

وتابعت: "من السنة اللي فاتت بدأت رحلتي الروحانية مع ربنا، ولقيت فيها حاجات كتير ولسه بدور ولسه بتعلم ولسه باكتشف، بس السنة دي جزء كبير مني مش عايز عيد ميلاد شكله حلو من بره بس مش حقيقي، أنا عايزة دعاء من القلب، ومابقتش عايزه أتمنى واتطفي شمعة و امنية سطحية و اقلب، بقيت أطلب من ربنا بشكل واضح اللي أنا حقيقي بتمناه ، وعندي إحساس إن السنة دي هتكون سنة تحوّل حقيقي، سنة تطهير كبير ومعتقدات جديدة وبداية جديدة".

أمنية أسما في عيد ميلادها

واكملت: "اللي بتمناه دلوقتي بسيط، إني أحس بالهدوء، وإني أحس إني محبوبة ومقدّرة وآمنة بجد. وإني أكون حواليّا ناس بتوعد إنها متمشيش، والناس دي موجودة في الصورة دي. الناس دي ما سابتنيش، وماخلتنيش أحس إني بشحت حب أو دعم، حبوني من غير اي طلبات او مقابل".

وأتمت: "السنة دي أنا عايزة ناس صح، وعايزة بدايات جديدة، وعايزة أستثمر في آخرتي، وعايزة أبقى أحسن نسخة من نفسي، أحسن زوجة، أحسن أم، أحسن صاحبة، وأي حد مش قادر يدي ده أو ممكن يأذيني أو يحسسني إني أقل، يارب أبعده عني ومايرجعش تاني من كل قلبي، كل سنة وأنا مطمنة ، اللهم آمين".

محمد رمضان عن الإغلاق المبكر وتأثيره على فيلم أسد: إحنا في ضهر بلدنا وهنشوف نجاح جديد

أحدث جلسة تصوير جديدة لـ هيفاء وهبي تخطف بها الأنظار