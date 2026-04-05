ليس جهاز تنفس.. نجل عبدالرحمن أبو زهرة يوضح حقيقة إصابة والده بـ"ورم في الرئة"

كتب : مصطفى حمزة

05:14 م 05/04/2026 تعديل في 11:46 م

عبدالرحمن أبو زهرة

كشف دكتور أحمد أبو زهرة تفاصيل جديدة عن حالة والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الصحية، والذي يخضع للعلاج بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وعلق أحمد أبو زهرة على تفاصيل حالة والده عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الوالد لم يوضع على جهاز تنفس صناعي.. ولكنه موضوع (ماسك) عند الأنف لمساعدته للحصول على الأكسجين المطلوب لجسمه وللحفاظ على نسبته السليمة".

وتابع: "أما بخصوص تشخيص حالة الرئة أيضاً لم يستطع الأطباء التشخيص بوجود ورم مؤكد عليها، ولكنه ما زال احتمالاً قائماً، وجب التنويه حتى يعلم الكل ويطمئنوا عن الحالة بالضبط".

يُذكر أن نجل الفنان الكبير كان قد أعلن عن نقل والده عبدالرحمن أبو زهرة إلى غرفة العناية المركزة منذ ثاني أيام عيد الفطر، وطالب بالدعاء له بالشفاء.

وعانى الفنان عبدالرحمن أبو زهرة على مدار 5 سنوات من عدة أزمات صحية، كانت بدايتها شرخاً في الحوض، قبل إعلانه اعتزال العمل الفني، خاصة عقب تعذر استكماله التصوير في فيلم "أهل الكهف".

أقرا ايضا

رحلة عبدالرحمن أبو زهرة من "شرخ الحوض" إلى العناية المركزة

"عمري ما كنت أتخيل إن ناس تدعي عليا بالموت".. تعليق خالد الفايد بعد تعرضه لوعكة صحية

