هنأت الإعلامية هالة سرحان، الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي على خطوبة ابنهما نور في الحفل الذي أقيم أمس الجمعة بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن والإعلام.

هالة سرحان تهنئ عائلة أديب بخطوبة نور

نشرت هالة سرحان صورة جمعتها بالإعلامية لميس الحديدي في حفل الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "أم العريس كانت في منتهي الشياكة، وابتسامتها وضحكتها كانت أجمل ماكياج رباني مرسوم من القلب، وأنا أبقى أم محمد ابن عم العريس اللي شالوه لميس وعمرو في حضنهم وهو صغير".

كما نشرت صورة تجمع الإعلامي عمرو أديب ونجله نور وكتبت عليها: "عيلة أديب تحتفل بالعريس نور عمرو أديب، أبو العريس عمرو ومحمد عماد أديب وأميرة عادل أديب".

إلى جانب نشرها صورة مجمعة لعدد من النجوم في حفل الخطوبة وكتبت: "لحظة من اجمل لحظات العرسان حبيابي، لحظة الفرحة بعد ما العريس لبس العروسة الشبكة، ولميس وعمرو فرحة الدنيا، ووالدة لميس وانا والهام بنبارك ونفرح معاهم، مبروك مريم ونور عنينيا".

لميس الحديدي ترقص في حفل خطوبة ابنها نور

احتفلت الإعلامية لميس الحديد بخطوبة ابنها نور، وقامت بالرقص على المسرح معربة عن سعادتها بخطوبته وسط حضور والده الإعلامي عمرو أديب، وعدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

أميرة أديب تقدم شبكة ابن عمها نور عمرو أديب

حضرت الفنانة الشابة أميرة أديب حفل خطوبة نور عمرو أديب، وظهرت وهى تحمل شبكة العريس، كما ظهرت معها الإعلامية لميس الحديدي وسط سعادة غامرة من الحضور.

اقرأ أيضا:



