بحضور النجمات.. جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها في أجواء مبهجة

كتب : معتز عباس

11:31 م 05/04/2026
  • عرض 4 صورة
احتفلت الفنانة جومانا مراد بعيد ميلادها في أجواء مميزة جمعتها بعدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني، في حفل اتسم باللحظات السعيدة بينهما.

أجوال عيد ميلاد جومانا مراد

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم ونجمات الفن الذين حرصوا على مشاركة جومانا هذه المناسبة الخاصة، حيث التقطوا الصور التذكارية وظهروا في حالة من الانسجام والمرح، ما أضفى طابعًا خاصًا على الاحتفال وجعله حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهنئة ليلى علوي لـ جومانا مراد بعيد ميلادها

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من عيد الميلاد موجه التهنئة لـ جومانا مراد، وكتبت: "أجمل احتفال من الأصدقاء في بيت أعز الناس علي قلبي نيڤين وحمادة بعيد ميلاد الجميلة جومانا مراد".

حضر حفل عيد الميلاد، ليلى علوي، إلهام شاهين، الاعلامية بوسي شلبي،الكاتب الصحفي خالد صلاح، وغيرهم من النجوم.
وتألقت جومانا مراد بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الحضور، بينما تفاعل الجمهور مع الصور المتداولة من الحفل.

مسلسل "اللون الأزرق" جومانا مراد

قدمت جومانا مراد في رمضان 2026 مسلسل "اللون الأزرق"، بطولة أحمد رزق، أحمد بدير، نجلاء بدر، رشا مهدي، حنان سليمان، نور محمود، يارا قاسم.
تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي إنساني، حول عائلة تواجه صعوبات في علاج ابنهم المصاب التوحد، وتعيش الأم صراعات نفسية واجتماعية.

