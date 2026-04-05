خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها على "انستجرام".

ظهرت سارة سلامة في الصور وهي تستمتع بغروب الشمس وسط الطبيعة والتقطت العديد من الصور التذكارية.

آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

سارة سلامة تنتظر عرض فيلم "خلي بالك من اللي جاي"

تشارك الفنانة سارة سلامة ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط كوكبة من النجوم ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

