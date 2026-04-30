كشفت الفنانة لطيفة عن كواليس أغنيتها الجديدة "سلمولي"، كما تحدثت عن ألبوم جديد بالتعاون مع الراحل زياد رحباني، ستطرحه في ذكرى رحيله الأولى.

وقالت لطيفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة"، إن أغنية "سلمولي" كانت ضمن أغاني ألبومها الأخير، ولكن تأجل طرحها بسبب الأحداث خلال الفترة الماضية.

ماذا قالت لطيفة عن صناع أغنيتها الجديدة

وأضافت لطيفة أنها لم تلتقي مؤلفة الأغنية ابتسام يوسف، ولكنها سمعتها مع الملحن محمدي، فقررت اختيارها، مؤكدة أنه لا فرق بين شاعر غنائي أو شاعرة غنائية، المهم القدرة على صياغة الإحساس.

ألبوم مع زياد الرحباني

كما أكدت لطيفة أنها تجهز خطة لطرح ألبوم كامل مكون من 7 أغاني مع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، مشيرة إن الألبوم استغرق سنوات قبل رحيل زياد، وسجلوه فعليا في فرنسا.

طرح الألبوم في ذكرى زياد الرحباني

وأوضحت لطيفة أنها ستطرح الألبوم بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل زياد الرحباني في يوليو المقبل، مؤكدة أن هذا الألبوم سيشهد أول ألحان زياد لأغان مصرية، والأغاني من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد.

اقرأ أيضا:

