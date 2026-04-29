تصدر اسم الفنانة ميرنا جميل، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد أحدث ظهور لها وسط الزهور واستمتاعها بسحر الطبيعة .

تعليق ميرنا جميل على أحدث ظهور لها

ونشرت ميرنا جميل، الفيديو الذي تظهر فيه وسط الطبيعة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفرح في الهواء.. السلام في روحي".

الجمهور يعلق على إطلالة ميرنا جميل وسط الطبيعة

وجاءت بعض تعليقات الجمهور ، كالتالي: "فدوة لجمالك، فراشة عمري، خارجة من عالم ديزني، جمالك والورد وردتين، أحلى ميرنا في الدنيا كلها، احنا كدة مش هنعرف نفرق بين اللافندر يا قمر، ما شاء الله المنظر جميل، ميرنا طول عمرها حلوة وقمر".

ميرنا جميل تنتظر طرح فيلم "الكراش" بالسينمات

وتنتظر ميرنا جميل، طرح فيلمها الجديد "الكراش" بالسينمات يوم 11 يونيو المقبل، والعمل يحمل طابع كوميدي رومانسي.

والفيلم بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

