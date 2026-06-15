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برفقة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين.. بدرية طلبة في كواليس "الحافي"

كتب : نوران أسامة

11:07 ص 15/06/2026

بدرية طلبة برفقة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين

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شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها صورة جديدة من كواليس فيلمها المرتقب "الحافي"، ظهرت خلالها برفقة الفنانتين إلهام شاهين وإلهام صفي الدين

ونشرت بدرية، الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنونا في فيلم الحافي.. تأليف الأستاذ محمد الغيطي وإخراج الأستاذ مازن الجبلي".

أحداث وأبطال فيلم الحافي

تدور أحداث فيلم "الحافي" في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش قضايا الدجل والشعوذة بصورها الحديثة، وتأثيرها على المجتمع.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم إلهام شاهين، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، سلوى خطاب، وبدرية طلبة، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج مازن الجبلي.

آخر أعمال بدرية طلبة

يُذكر أن، آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة كان مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، نيكول سابا، ومنة عرفة.

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