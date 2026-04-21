إعلان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي.. نجمات الفن يخطفن الأنظار على ريد كاربت مهرجان أسوان

كتب : معتز عباس

12:33 ص 21/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    النجمة ليلى علوي
  • عرض 9 صورة
    بشرى في مهرجان اسوان
  • عرض 9 صورة
    سلاف فواخرجي في مهرجان افلام اسوان
  • عرض 9 صورة
    ليلى علوي في مهرجان اسوان (1)
  • عرض 9 صورة
    ليلى علوي في مهرجان اسوان (2)
  • عرض 9 صورة
    نجمات الفن في مهرجان افلام اسوان
  • عرض 9 صورة
    باسم سمرة وحمزة العيلي في مهرجان افلام اسوان
  • عرض 9 صورة
    نجوم الفن والتمثيل في مهرجان اسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضورًا لافتًا لنخبة من نجوم الفن، من بينهم باسم سمرة، حمزة العيلي، حنان مطاوع، سلاف فواخرجي، بشرى، سماح أنور، أروى جودة، صبري فواز، وأمير صلاح الدين.

الدورة العاشرة لمهرجان أسوان

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان بدعم ورعاية عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وبالتعاون مع شركاء دوليين، في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

نستعرض التقرير التالي أبرز إطلالات النجمات على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة:

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث ظهرت كل من ليلى علوي وبشرى وسولاف فواخرجي بإطلالات أنيقة وجريئة.

تفاصيل إطلالات النجمات في مهرجان أسوان

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود جريء، مزين بتطريزات لامعة.

أما الفنانة بشرى، فاختارت إطلالة مبهجة باللون الأزرق، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بتصميم جذاب مع فتحة جانبية.

وفي إطلالة أخرى، لفتت الفنانة سلاف فواخرجي الأنظار بفستان باللون البرتقالي مزين بتفاصيل لامعة، جمع بين الأناقة والجمال، ما جعلها محط اهتمام عدسات المصورين والحضور.

أحدث الموضوعات

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
مصراوى TV

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شئون عربية و دولية

مصادر أمريكية: انقسام بين المفاوضين الإيرانيين والحرس الثوري
شئون عربية و دولية

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)