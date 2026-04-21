شهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضورًا لافتًا لنخبة من نجوم الفن، من بينهم باسم سمرة، حمزة العيلي، حنان مطاوع، سلاف فواخرجي، بشرى، سماح أنور، أروى جودة، صبري فواز، وأمير صلاح الدين.

الدورة العاشرة لمهرجان أسوان

وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان بدعم ورعاية عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وبالتعاون مع شركاء دوليين، في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

نستعرض التقرير التالي أبرز إطلالات النجمات على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة:

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث ظهرت كل من ليلى علوي وبشرى وسولاف فواخرجي بإطلالات أنيقة وجريئة.

تفاصيل إطلالات النجمات في مهرجان أسوان

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود جريء، مزين بتطريزات لامعة.

أما الفنانة بشرى، فاختارت إطلالة مبهجة باللون الأزرق، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بتصميم جذاب مع فتحة جانبية.

وفي إطلالة أخرى، لفتت الفنانة سلاف فواخرجي الأنظار بفستان باللون البرتقالي مزين بتفاصيل لامعة، جمع بين الأناقة والجمال، ما جعلها محط اهتمام عدسات المصورين والحضور.

