أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات البحرية للجيش الإيراني استهدفت مدمرة أمريكية كانت تقود الاعتداءات العسكرية في بحر عُمان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة في الجيش الإيراني أنه، وبعد الإجراءات العدوانية وانتهاك قواعد مضيق هرمز ضد السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان من قبل الجيش الأمريكي، تمكنت القوات البحرية الإيرانية، من استهداف مدمرة أمريكية كانت تعتزم الاقتراب من المياه الإيرانية.

وأضاف البيان، أن القوات البحرية للجيش الإيراني، بكل قدراتها، ترصد ما "العدو المجرم والمعتدي الأمريكي الإسرائيلي"، مؤكداً أنها ستأخذ بثأر الدماء الطاهرة لشهداء المدمرة "دنا" الأبطال بأشد وجه.