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خطفت الفنانة الشابة مايان السيد الأنظار بإطلالة كاجوال خلال تواجدها في دبي لتسجيل حلقة مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

إطلالة مايان السيد

ونشرت مايان مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، مع خلفية لأبراج دبي.

وكتبت مايان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "يارب وريني ازاي النهاردة هيكون يوم جميل، أنا بختار أشوف الحب.. والحمد لله كان يوم جميل".

آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما

يذكر أن آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما بفيلم "ولنا في الخيال حب" عام 2026، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

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