تصوير / نادر نبيل:

أقيم، منذ قليل، مراسم عزاء الفنانة سهام جلال بمسجد حسين صدقي بالمعادي، التي رحلت عن عالمنا بعد إجرائها عملية جراحية خضعت لها داخل أحد المستشفيات.

نجوم الفن في العزاء

شهد العزاء توافد عددً من نجمات الفن، أبرزهن الفنانة حنان شوقي، الفنانة وفاء عامر، والفنانة حسن سليمان، وغيرهم من النجوم.

وفاة سهام جلال

توفيت سهام جلال فجر الثلاثاء، عقب تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 54 عامًا، حيث أقيمت صلاة الجنازة أمس عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، فيما حضر من الوسط الفني الفنان أحمد منير لتوديعها إلى مثواها الأخير.

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