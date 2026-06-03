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حضور حنان شوقي..الصور الأولى من عزاء الفنانة سهام جلال بالمعادي

كتب : هاني صابر

08:52 م 03/06/2026 تعديل في 08:55 م
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    عزاء الفنانة سهام جلال (2)
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    حنان شوقي في عزاء سهام جلال
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    عزاء الفنانة سهام جلال (5)

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تصوير- نادر نبيل:

بدأت منذ قليل، مراسم عزاء الفنانة سهام جلال بمسجد حسين صدقي بالمعادي، التي رحلت عن عالمنا إثر عملية جراحية خضعت لها داخل أحد المستشفيات.

حنان شوقي في عزاء سهام جلال

وحضرت منذ قليل الفنانة حنان شوقي مراسم عزاء الفنانة سهام جلال، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة.

وفاة سهام جلال

ورحلت سهام جلال عن عالمنا فجر الثلاثاء، عقب تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 54 عامًا.

جنازة سهام جلال

وكانت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة أُقيمت أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، فيما حضر من الوسط الفني الفنان أحمد منير لتوديعها إلى مثواها الأخير.

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سهام جلال المعادي عزاء سهام جلال حنان شوقي

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