تصدر اسم الفنان علي الحجار، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب ابنته بثينة وحديثها عن علاقتها بوالدها وأنها لم تأكل منذ يومين سوى "البقسماط" هى وقططها.

نستعرض لكم معلومات عن بثينة علي الحجار في السطور التالية:

- ابنة الفنان علي الحجار.

- والدتها هى الفنانة سحر حسن.

- الابنة الثالثة لـ علي الحجار من بين 7 أبناء.

- تجيد التمثيل والترجمة

بثينة علي الحجار تشارك في "زي الشمس" و"قصة الخريف"

- كان أول ظهور لها بمسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني عام 2019.

- شاركت بفيلم "قصة الخريف" عام 2025، بطولة الفنان يوسف عثمان.

- كانت تشترط كتابة اسمها على تترات أي أعمال باسم بثينة علي فقط.

- احتفلت بعقد قرانها عام 2020 بمنزل والدها المطرب علي الحجار بالمقطم

- تزوجت من هشام مارولد - منتج أفلام روائية طويلة وقصيرة وفيديوهات موسيقية، ويقيم في برلين.

- تهتم في العلاج بالطب البديل وتمارين اليوجا.

- سبق أن قدمت برنامج رياضي على "يوتيوب" بعنوان "البرنامج بتاع الكورة" لتغطية أحداث كأس العالم 2014.

وكانت الفنانة سحر حسن هاجمت منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار بعد ظهورها قبل ساعات في فيديو تحدثت فيه عن والدها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططتها منذ يومين، قائلة "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".

وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

الفيديو الذي ظهرت فيه بثينة أعيد نشره، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت خلاله تتحدث عن والدها، مشيرة إلى أنها ابنة المطرب علي الحجار ولم تأكل منذ يومين سوى "البقسماط" ولا تعرف كيف تعيش عليه فقط.

