هنأ المخرج الكبير خالد جلال، المنتج محمد السعدي على زفاف ابنته في الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس وسط حضور نخبة من أبرز نجوم الفن والغناء.

ونشر خالد جلال صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع النجوم منهم النجمة أنغام، الفنان محمد فراج، الفنان نضال الشافعي، الفنان حمزة العيلي، الفنانة جيهان الشماشرجي، السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الفنان أحمد داود، الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب خالد جلال على الصور: " من حفل زفاف كريمة الصديق العزيز محمد السعدي الف مبروك، لا قوة إلا بالله".

آخر مشاركات المخرج خالد جلال المسرحية

كانت آخر مشاركات المخرج الكبير خالد جلال الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2025.

وتدور أحداث مسرحية "المجانين" حول طبيب نفسي يدعى شريف أبو عقل، يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية، ويرحب به الجميع إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، يجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، إذ يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى.

وشارك ببطولة المسرحية كل رحمة أحمد وحسام داغر، محمود حافظ، للمخرج الكبير خالد جلال.

اقرأ أيضا:



