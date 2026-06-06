أقيم مساء أمس الجمعة، حفل زفاف مايا ابنة الفنان عماد زيادة بمنطقة الأهرامات بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحضور أحمد تيمور حفل زفاف ابنة عماد زيادة، بدون زوجته الفنانة مي عز الدين، ليضع الجمهور تساؤلات حول سبب عدم حضورها

أحمد تيمور ويكشف صلة القرابة بينه وبين العريس

وخرج أحمد تيمور للكشف عن سبب حضوره حفل الزفاف في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "يا شباب سبب وجودي في الفرح إني إبن عم العريس، أتمنى تحري الدقة في نقل الأخبار، شكرًا ليكم".

كما نشر تيمور صورة للعريس مع زوجته عبر "انستجرام"، وكتب: "مبروك لـ إبن عمي أحلى عريس".

حضور نجوم الفن والمشاهير

وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من الفنانين بينهم المنتج تامر مرسي، عمرو دياب، يسرا، نادية الجندي، باسم سمرة، جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، إدوارد، السيناريست يوسف معاطي، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، راغب علامة، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمد هنيدي، بوسي، إدوارد، ياسر جلال، الإعلامية هالة سرحان، والنائبة زينب بشير بصحبة زوجها رجل الأعمال حافظ بشير.

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