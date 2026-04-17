أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الخميس بمنطقة الأهرامات، بحضور عدد كبير من الفنانين، وهو ما يمثل عودة للنجم للغناء بحفلات الزفاف بعد قراره بالامتناع عن تكرار ذلك الأمر في تصريحات سابقة.

عمرو دياب يوقف الغناء بحفل زفاف ابنة السعدي بسبب طفلة

وأوقف عمرو دياب، الغناء خلال حفل الزفاف بسبب طفلة صغيرة ليطلب حضورها على المسرح، قائلا: "من أول منا جيت هنا وهى مندمجة معايا".

وطلب عمرو دياب منها مشاركته غناء أغنية "خطفوني" وسط تصفيق من حضور حفل الزفاف.

محمد رمضان وأحمد سعد بحفل زفاف ابنة السعدي

وشهد حفل زفاف ابنة محمد السعدي حضور عدد كبير من الفنانين منهم عمرو سعد وباسم سمرة وكريم عبدالعزيز ومحمد رمضان وأحمد سعد وخالد النبوي وياسمين عبد العزيز وياسمين صبري ونسرين إمام ولميس الحديدي وعمرو الليثي والمؤلف أحمد مراد والسيناريست عبد الرحيم كمال.

كما غنت المطربة أنغام والمطرب محمد حماقي والمطرب تووليت في فقرات فردية بحفل زفاف ابنة السعدي قبل صعود النجم عمرو دياب.

