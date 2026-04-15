يستعد المطرب علي الحجار لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش فارقلي"، والمقرر طرحها غدًا الخميس 16 أبريل، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية مش فارقلي

أغنية مش فارقلي من ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وتُعد آخر ألحانه، ومن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي تامر غنيم.

ونشر علي الحجار بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "آخر لحن سابهولي صديقي العبقري عمار الشريعي، وكتب الكلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر".

ألبوم علي الحجار الجديد

يذكر أن المطرب الكبير علي الحجار، يواصل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يعمل عليه منذ 3 سنوات، والمقرر أن ينتهي منه ويطرحه مع نهاية هذا العام 2026.