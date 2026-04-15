أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم تراجعها عن قرارها السابق بإيقاف نشاطها الفني، الذي اتخذته بسبب العدوان الإسرائيلي على المدن اللبنانية.

وكشفت نانسي عجرم، عبر بيان نُشر على صفحتها في موقع "إكس"، عن قرارها باستئناف نشاطها الفني.

تفاصيل تراجع نانسي عجرم

وكتبت الفنانة نانسي عجرم: "بعد فترة من الصمت والتأمل وإحساس عميق بالمسؤولية، أعلن استئناف التزاماتي المجدولة مسبقاً، والمضي قدماً في الجولة العالمية التي تم تحديدها منذ أشهر".

وتابعت: "هذا القرار لا ينبع من انفصال عن واقعنا المرير، بل من إيمان راسخ أن لبنان يجب أن يبقى حاضراً مسموعاً ومرئياً، كما استند إلى الحب والدعم الدائمين من جمهوري حول العالم، الذين انتظروا بصبر ووفاء وبادروا إلى حجز أماكنهم منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الحفلات".

وأضافت نانسي عجرم: "وحرصاً على عدم تكبد المتعهدين المزيد من الخسائر المادية والمعنوية، أعود إلى المسرح آملة أن يكون صوتي جسراً نحو الوحدة والتلاقي والسلام".

واختتمت بيانها: "كما أتمنى أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من النور والأمان والسلام للجميع".

نانسي عجرم في أمريكا

وتستعد نانسي عجرم للقيام بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو المقبل، وتشمل 4 مدن في 4 ولايات.

وتبدأ نانسي جولتها الغنائية الأمريكية في نيو جيرسي يوم 8 مايو، وفي اليوم التالي تتوجه إلى ديترويت، وتقدم يوم 10 مايو أغانيها في شيكاغو، قبل أن تختتم الجولة يوم 15 مايو في ولاية كاليفورنيا.

كما تقوم نانسي عجرم بإحياء حفلين في أستراليا، إذ تلتقي جمهورها في ملبورن يوم 29 مايو، وتحيي الحفل الثاني في سيدني في اليوم التالي.

أقرا ايضا

"سندريلا".. نرمين الفقي بإطلالة ربيعية أنيقة تخطف الأنظار







شيرين عبدالوهاب تتصدر قائمة محرك البحث جوجل لهذا السبب



