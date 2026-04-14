إعلان

زينب غريب تنفي اعتزالها الفن: "لسه عندي كتير أقدمه"

كتب : سهيلة أسامة

06:44 م 14/04/2026

الفنانة زينب غريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت الفنانة زينب غريب ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها الفن، مؤكدة استمرارها في التمثيل.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "مؤخرًا بيتكرر لي سؤال كتير هو إنتي بطلتي تمثيل؟ والإجابة ببساطة لا طبعًا، يمكن استغرابي من السؤال جاي من قد إيه أنا بحب وبحترم مهنة التمثيل، ولسه شايفة إن عندي كتير أقدمه فيها".

وأضافت: "مؤمنة بقيمة الوعي اللي ممكن الفن يوصله، وبالدور الحقيقي للأعمال اللي بتلمس الناس وتسيب أثر.. وكل اللي بطلبه من ربنا هو التوفيق في اختياراتي، وفي أدوار وأعمال تضيف للمجتمع وتقدم رسالة حقيقية".

آخر أعمال زينب غريب

يُذكر أن آخر أعمال زينب غريب كان مسلسل "رحيل"، بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، ومحمد كيلاني، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

مشاركتها في مسلسل بـ 100 وش

كما حققت نجاحًا لافتًا من قبل من خلال مشاركتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
زووم

إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
نصائح طبية

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
مدارس

رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة
حوادث وقضايا

رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة
منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات
رياضة عربية وعالمية

منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"