نفت الفنانة زينب غريب ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها الفن، مؤكدة استمرارها في التمثيل.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "مؤخرًا بيتكرر لي سؤال كتير هو إنتي بطلتي تمثيل؟ والإجابة ببساطة لا طبعًا، يمكن استغرابي من السؤال جاي من قد إيه أنا بحب وبحترم مهنة التمثيل، ولسه شايفة إن عندي كتير أقدمه فيها".

وأضافت: "مؤمنة بقيمة الوعي اللي ممكن الفن يوصله، وبالدور الحقيقي للأعمال اللي بتلمس الناس وتسيب أثر.. وكل اللي بطلبه من ربنا هو التوفيق في اختياراتي، وفي أدوار وأعمال تضيف للمجتمع وتقدم رسالة حقيقية".

آخر أعمال زينب غريب

يُذكر أن آخر أعمال زينب غريب كان مسلسل "رحيل"، بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، ومحمد كيلاني، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

مشاركتها في مسلسل بـ 100 وش

كما حققت نجاحًا لافتًا من قبل من خلال مشاركتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعلا رشدي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

اقرأ أيضًا:

