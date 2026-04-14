فيديو| جودي أحمد سعد تغني مع والدها على المسرح لأول مرة

كتب : مروان الطيب

11:44 ص 14/04/2026
    أحمد سعد وابنته جودي يتشاركان مسرح الحفل (1)
    أحمد سعد وابنته جودي يتشاركان مسرح الحفل (3)
    أحمد سعد وابنته جودي
    أحمد سعد وابنته جودي يتشاركان مسرح الحفل (2)

فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره في حفله الغنائي الذي أقيم أمس الاثنين بمشاركة ابنته جودي له على المسرح، وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

جودي أحمد سعد تغني مع والدها على المسرح

وقام الفنان أحمد سعد بتقديم ابنته للجمهور، وأكد خلال كلمته على المسرح أنه كان يرفض في البداية دخولها مجال الغناء أو الوقوف على المسرح، لكنه لم يستطع الوقوف أمام رغبتها وشغفها بالغناء.

وأوضح أحمد سعد أن الفقرة لم تكن محضرة مسبقًا، وأن جودي صعدت دون بروفات، وبمجرد أن بدأت الغناء بمقطع من أغنية أجنبية، ظهر الحضور في حالة من التركيز مع جودي، قبل أن يتحول صمتهم إلى تصفيق حار، إعجابًا بصوتها القوي وأدائها الاستثنائي على المسرح لأول مرة.

تعليق ابنة أحمد سعد

وقامت جودي بعدها بنشر عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات من كواليس الحفل عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وكتبت: "أكتر من فخورة"، "شكرا لأن اسمك أتى بعدي"، "أبويا حبي الأول والأخير والوحيد، I LOVE YOU، مش هتسيبني أغني بقى"، وحازت كلماتها على إعجاب متابعيها.

كواليس جولة أحمد سعد الغنائية

يستعد الفنان أحمد سعد لجولته الغنائية العالمية المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل، وستقام بعدد من الولايات المتحدة، إذ ستكون بدايتها يوم 11 يونيو في العاصمة واشنطن، يوم 12 في بروكلين، يوم 14 في تورنتو، يوم 17 في ديترويت، مرورا بيوم 19 في لوس أنجلوس، نهاية يوم 20 في فانكوفر.

