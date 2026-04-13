حسن الرداد يكشف "هوس" إيمي بالنظافة: "لو دخلت دبانة البيت ندخل في حالة طوارئ"

كتب : معتز عباس

11:14 م 13/04/2026

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كشف الفنان حسن الرداد عن جانب طريف من حياة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مضيفًا أنها "مهووسة" بالنظافة بشكل كبير.

وقال حسن في لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، إن إيمي تتعامل بحساسية شديدة مع أي شيء يتعلق بالنظافة داخل المنزل، لدرجة أنه إذا دخلت "ذبابة" واحدة فقط، تتحول الأجواء إلى حالة طوارئ، حيث تنشغل بالبحث عن مصدرها وكيف دخلت، مضيفًا أن إيمي تحب المنزل أن يكون نظيفًا للغاية ولا يحتوي على أي أتربة.

موقف كوميدي جمع حسن وإيمي

وأضاف الرداد أنه استغل هذه الصفة الطريفة وعبّر عنها بطريقة مختلفة خلال عيد ميلادها، حيث كتب على تورتة الاحتفال عبارة ساخرة: "في دبانة دخلت البيت كله يجيلي حالًا"، في إشارة إلى رد فعلها المعتاد، وهو ما أضفى سعادة واضحة من زوجته إيمي.

وأشار إلى أن لإيمي العديد من المواقف والقصص المرتبطة بعشقها الشديد للنظافة، و أنها تعيش في عالم خاص فيما يتعلق بهذا الأمر.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

يذكر أن الفنان حسن الرداد احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم يوم 31 مارس الماضي

ونشر الرداد صورة لزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أخف دم وأطيب قلب في الدنيا، وعقبال مليون سنة، ودايمًا ناجحة ومبسوطة يا روح قلبي"، وردت إيمي على تعليق زوجها بكلمة: "حسون".

