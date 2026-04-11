تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل المغنية سابرينا كاربينتر الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا الغنائي الذي يقام في الفترة من الجمعة 10 أبريل إلى الأحد 19 من نفس الشهر.

"زغروطة" تزعج سابرينا كاربنتر على المسرح

ظهرت سابرينا في الفيديو وهي تقوم بغناء إحدى أغانيها على المسرح لتفاجئ بإحدى المعجبات تطلق زغروطة وهو ما أثار انزعاجها وقالت: "هل هذا ما تفعلينه؟، لا أحب ذلك، هذه هي ثقافتكم الصراخ؟، ماذا يحدث هنا؟ هذا غريب".

Sabrina Carpenter está sendo criticada após tirar sarro de fã que fez um 'zaghrouta', som com a boca para simbolizar alegria na cultura árabe e africana, durante show no Coachella.



A fã explicou que era algo da sua cultura, mas mesmo assim foi chamada de estranha pela artista. pic.twitter.com/KttJfiMy34 — POPTime (@poptime) April 11, 2026

كواليس حفل سابرينا كاربنتر بمهرجان كوتشيلا

شاركت النجمة العالمية سابرينا كاربنتر في مهرجان كوتشيلا الغنائي، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومتابعيها.

كما تضمن الحفل العديد من الاستعراضات والإطلالات المختلفة لسابرينا التي حازت على اعجاب الجمهور.

معلومات عن مهرجان كوتشيلا

مهرجان كوتشيلا هو مهرجان موسيقي وفني يقام في نادي إمباير بولو، إنديو، كاليفورنيا، في الفترة من 10 إلى 19 أبريل 2026. وهذه هي النسخة الخامسة والعشرون من المهرجان. ومن المقرر أن يحيي الحفل كل من سابرينا كاربنتر، وجاستن بيبر، وكارول جي. ونفدت جميع التذاكر خلال أسبوع من الإعلان عنه.

