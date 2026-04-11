فيديو| "زغروطة" في حفل سابرينا كاربنتر بمهرجان كوتشيلا تثير انزعاجها

كتب : مروان الطيب

10:48 م 11/04/2026 تعديل في 11:04 م
    النجمة العالمية سابرينا كاربنتر
    سابرينا كاربنتر تعلق على زغروطة إحدى المعجبات في حفل كوتشيلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل المغنية سابرينا كاربينتر الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا الغنائي الذي يقام في الفترة من الجمعة 10 أبريل إلى الأحد 19 من نفس الشهر.

"زغروطة" تزعج سابرينا كاربنتر على المسرح

ظهرت سابرينا في الفيديو وهي تقوم بغناء إحدى أغانيها على المسرح لتفاجئ بإحدى المعجبات تطلق زغروطة وهو ما أثار انزعاجها وقالت: "هل هذا ما تفعلينه؟، لا أحب ذلك، هذه هي ثقافتكم الصراخ؟، ماذا يحدث هنا؟ هذا غريب".

كواليس حفل سابرينا كاربنتر بمهرجان كوتشيلا

شاركت النجمة العالمية سابرينا كاربنتر في مهرجان كوتشيلا الغنائي، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومتابعيها.

كما تضمن الحفل العديد من الاستعراضات والإطلالات المختلفة لسابرينا التي حازت على اعجاب الجمهور.

معلومات عن مهرجان كوتشيلا

مهرجان كوتشيلا هو مهرجان موسيقي وفني يقام في نادي إمباير بولو، إنديو، كاليفورنيا، في الفترة من 10 إلى 19 أبريل 2026. وهذه هي النسخة الخامسة والعشرون من المهرجان. ومن المقرر أن يحيي الحفل كل من سابرينا كاربنتر، وجاستن بيبر، وكارول جي. ونفدت جميع التذاكر خلال أسبوع من الإعلان عنه.

اقرأ أيضا:

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية

محمد محمود عبدالعزيز يزور يحيى الفخراني في كواليس "الملك لير"

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تنفي عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تنفي عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز
وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
اقتصاد

وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
علاقات

"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
"أصوات وخيالات في الظلام".. ما سر سماع ورؤية أشياء غريبة أثناء النوم؟
نصائح طبية

"أصوات وخيالات في الظلام".. ما سر سماع ورؤية أشياء غريبة أثناء النوم؟

