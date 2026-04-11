خضعت الفنانة جيهان الشماشرجي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ظهرت جيهان في الصور مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، والذين تفاعلوا معاها بشكل كبير.

آخر مشاركات جيهان الشماشرجي الفنية

يذكر آخر مشاركات جيهان الشماشرجي الفنية بمسلسل "بطل العالم" الذي عرض مطلع العام الجاري، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل بعد خسارة بطولة العالم، يتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.

جيهان الشماشرجي تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز

تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي ببطولة فيلم "فرقة الموت" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، حول الضابط عمر الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، خالد كمال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

اقرأ أيضا:

بحضور طارق الشناوي ومايان السيد.. افتتاح مهرجان مالمو السينمائي

محمد صلاح العزب يكشف كواليس فيلم يجمع محمد إمام وأحمد العوضي



