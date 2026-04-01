كشفت منصة "MBC شاهد" عن موعد عرض مسلسل "اللعبة" الموسم الخامس، ومن المقرر طرحه يوم 12 أبريل المقبل.

وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحًا كبيرًا منذ عرض موسمه الأول، وواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مدار مواسمه السابقة.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس عدد من النجوم، من بينهم شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد أوتاكا.

آخر أعمال هشام ماجد



يُعرض حاليًا للفنان هشام ماجد في دور العرض السينمائي فيلم "برشامة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من الجمهور منذ طرحه.

ويشارك في بطولة الفيلم ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فدوى عابد، وميشيل ميلاد.

