احتفل الملحن عزيز الشافعي بتصدر أغنية "مش حبيبي بس" للمطربة أنغام المركز الأول على منصة "أنغامي"، بعدما حققت نسب استماع مرتفعة وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا في عدد من الدول.

تفاصيل أغنية مش حبيبي بس



أغنية "مش حبيبي بس" هي تتر مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه في دراما رمضان 2026.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لطارق مدكور.

مشاركات عزيز الشافعي في رمضان 2026



وشارك الملحن عزيز الشافعي بقوة في موسم دراما رمضان 2026، حيث شارك عدد من تترات المسلسلات، من بينها تتر مسلسل "اتنين غيرنا".

كما قدّم ألحان تترات عدة أعمال أخرى، أبرزها: "وننسى اللي كان"، و"على قد الحب"، و"توابع" من خلال أغنية "إنتوا ولاد مين؟!"، و"أولاد الراعي" بأغنية "إخوات"، و"مناعة" بأغنية "مزاج".

هشام ماجد يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "برشامة" مع جمهوره في جدة (صور)





حسام البيجرمي يطرح أحدث أغانيه بعنوان "حاجة من الأساطير"



