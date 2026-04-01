وجه الفنان حمادة هلال رسالة دعم للمطرب هاني شاكر، بعد أزمته الصحية الأخيرة وخضوعه لعملية جراحية في القولون بفرنسا.

ونشر حمادة هلال صورة لهاني شاكر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتب معلقًا: "الأستاذ هاني شاكر، أتمنى لك الشفاء العاجل، أدعو الله أن يمنّ عليك بالصحة والعافية، وأن تعود لك عافيتك بإذن الله.. سلامتك تهمنا جميعًا".

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان هاني شاكر

ويُذكر أن هاني شاكر نُقل إلى المستشفى في بداية شهر مارس، إثر معاناته من نزيف في القولون، وخضع لجراحة عاجلة، وقضى عدة أيام في العناية المركزة قبل سفره إلى فرنسا.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في موسم رمضان المنقضي بمسلسل "المداح- أسطورة النهاية"، وشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضًا:

