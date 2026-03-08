أعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل زيارة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار للمطرب هاني شاكر، الذي يخضع للمتابعة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وقامت المطربة نادية مصطفى، المعنية بالتحدث إعلامياً باسم نقابة المهن الموسيقية عن الحالات الصحية، بالكشف عن تفاصيل الزيارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "في لفتة إنسانية طيبة.. قام اليوم معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة الفنان الكبير وأمير الغناء العربي هاني شاكر للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات وضعه الطبي".

وتابعت: "وخلال الزيارة، حرص معاليه على الاطمئنان على سير الرعاية الطبية المقدمة له، متمنياً له الشفاء العاجل، وأن يمنَّ الله عليه بموفور الصحة والعافية، ليعود سريعاً إلى جمهوره ومحبيه الذين يحيطونه بالحب وبالدعاء".

هاني شاكر وتطورات حالته الصحية

وردَّ مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على سؤال "مصراوي" عن حالة المطرب هاني شاكر الصحية، قائلاً: "الحالة لسه مش مستقرة".

يُذكر أن مصدراً مقرباً من المطرب هاني شاكر قد أشار في تصريح لـ "مصراوي" إلى أن النزيف الذي عانى منه هاني شاكر في القولون كان تأثيره قوياً على حالته، موضحاً أن الأجهزة الحيوية للجسم كانت في حاجة للدعم بالمحاليل لزيادة فاعليتها، إلى جانب المتاعب التي عانى منها في الكلى وتأثر القلب أيضاً بعد جراحة القولون، ويقوم الفريق الطبي المشرف على علاجه خلال تواجده في العناية المركزة بالمتابعة الدقيقة.

