علق السيناريست عمرو محمود ياسين، على التطورات الصحية الخاصة بزوجته الإعلامية آيات أباظة التي كشفت عنها منذ قليل، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

أعاد عمرو محمود ياسين نشر التطورات الصحية لزوجته وكتب: "أصعب حاجة بتمر عليا في حياتي هي التجربة الصعبة دي أتمنى لك الشفاء يا حبيبتي، وحقيقي أنا بتعلم منك حاجات كتير قوي في الموضوع ده على قد ما انتي صبورة ومؤمنة وشجاعة بتحاولي في وسط ده كله تكوني الزوجه الداعمة و الأم الحنونة لاولادك

وأضاف: "وبتتحملي معايا مشاكلي ومشاكل شغلي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويجبر ربنا بخاطرنا باننا نفرح بشفاكي وتطمئن قلوبنا دعواتكم".

آيات أباظة تطمئن متابعيها وتكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت آيات أباظة: " ناس كتير بتبعت لي تطمن عليا و مكنتش برد أنا اسفة، أنا لسه بكمل العلاج وانا راضيه ومتاكده ان ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه الحمد لله علي كل حاجه".

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

شارك السيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

