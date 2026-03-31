أول تعليق من عمرو محمود ياسين على تطورات حالة زوجته الصحية

كتب : مروان الطيب

05:26 م 31/03/2026 تعديل في 06:49 م
علق السيناريست عمرو محمود ياسين، على التطورات الصحية الخاصة بزوجته الإعلامية آيات أباظة التي كشفت عنها منذ قليل، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

أعاد عمرو محمود ياسين نشر التطورات الصحية لزوجته وكتب: "أصعب حاجة بتمر عليا في حياتي هي التجربة الصعبة دي أتمنى لك الشفاء يا حبيبتي، وحقيقي أنا بتعلم منك حاجات كتير قوي في الموضوع ده على قد ما انتي صبورة ومؤمنة وشجاعة بتحاولي في وسط ده كله تكوني الزوجه الداعمة و الأم الحنونة لاولادك

وأضاف: "وبتتحملي معايا مشاكلي ومشاكل شغلي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويجبر ربنا بخاطرنا باننا نفرح بشفاكي وتطمئن قلوبنا دعواتكم".

آيات أباظة تطمئن متابعيها وتكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت آيات أباظة: " ناس كتير بتبعت لي تطمن عليا و مكنتش برد أنا اسفة، أنا لسه بكمل العلاج وانا راضيه ومتاكده ان ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه الحمد لله علي كل حاجه".

آخر أعمال عمرو محمود ياسين

شارك السيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

بعد جدل "أجره نسوان".. أحمد عبد الله محمود يعتذر لـ أسرة رشدي أباظة: خانني التعبير

يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"

أحدث الموضوعات

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
نصائح طبية

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران