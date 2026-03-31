كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن كواليس استعداده لتقديم عمل فني جديد، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

ظهر سعد لمجرد في الصور داخل لوكيشن التصوير، وكتب: "قصة سأخبركم عنها قريبا، ولأول مرة وراء الكاميرا".

كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس

ويواصل الفنان المغربي سعد لمجرد تصدر مؤشرات البحث على جوجل، نظرا لقضية الابتزاز التي رفعها ضد فتاة فرنسية، وذلك بالتزامن مع جلسات محاكمته التي تقام في باريس.

وفرضت وثائق جديدة، يومًا رابعًا من التحقيقات في ملف الابتزاز، إذ قام القاضي المكلف بالقضية إعادة استدعاء واستجواب المتهمة الرئيسة، كما شهدت الجلسة حالة من التخبط والارتباك في صفوف دفاع المتهمين.

وشهدت الجلسة مفاجأة، إذ قامت المتهمة بتقديم شكوى ضد محاميتها بتهمة إساءة الأمانة، وعلى الجانب الآخر ردت المحامية في دفاعها، وأشارت إلى أن العقل المدبر للمخطط هو "سيكو.م"، المسجون حاليًا على ذمة قضية أخرى، وكان محركا خفيا لعملية ابتزاز والحصول على مبلغ 3 ملايين يورو من الفنان المغربي.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات رادعة بحق المتورطين، حيث واجهت المحامية "إيساتو.ف"، العقوبة الأشد وهي المطالبة بالحبس 3 سنوات من بينها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة 50 ألف يورو، مع المنع النهائي من مزاولة مهنة المحاماة.

آخر أغاني سعد لمجرد

وكانت آخر أغاني الفنان سعد لمجرد بأغنية "ريسكينا" التي طرحها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت نسب مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة خلال أشهر.

