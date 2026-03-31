إعلان

الصور الأولى من التحقيق مع أحمد عبدالله محمود في المهن التمثيلية بسبب تصريحاته عن رشدي أباظة

كتب : معتز عباس

12:46 ص 31/03/2026 تعديل في 12:52 ص
    التحقيق مع الفنان أحمد عبدالله محمود (3)
    التحقيق مع الفنان أحمد عبدالله محمود (2)
    الفنان أحمد عبدالله محمود يخضع لجلسة تحقيق في نقابة المهن التمثيلية (2)
    الفنان أحمد عبدالله محمود يخضع لجلسة تحقيق في نقابة المهن التمثيلية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضر الفنان أحمد عبدالله محمود جلسة التحقيق في نقابة المهن التمثليلية، على خلفيه ما أثاره من تصريحات مثيرة للجدل عن الفنان الراحل رشدي أباظة.


قال في أحمد عبدالله في تصريحات صحفية إن رشدي أباظة لو كان حيًا سيحصل على أجره نساء، ما أثار غضب أسرته وجعل تصريحاته حديث السوشيال ميديا والجمهور على حد سواء.
وعلى الفور تم تحويل الفنان المذكور لجلسة التحقيق داخل مقر النقابة لاستماعه لأقواله فيما نسب إليه، بحضور الفنان إيهاب فهمي، منير مكرم، أحمد سلامة، وأشرف طلبه.

ماذا قال أحمد عبدالله محمود في اعتذاره؟


ودفع هذا الجدل أسرته للتعليق وانتقاد ما ورد في التصريحات، ليتقدم أحمد عبدالله اعتذار رسمي عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا احترامه الكبير للفنان الراحل وأنه يكن له الإعجاب منذ طفولته، واصفًا إياه بالأسطورة على الصعيد الفني والإنساني.


وكتب: "أنا آسف لو تعبيري خانني وأنا حالي حال ملايين المصريين والوطن العربي من عشاق هذا الرجل رشدي أباظة، أنا طول عمري من وأنا طفل بشوف الفنان الراحل رشدي أباظة أسطورة على الصعيد الفني والإنسان".

آخر أعمال الفنان أحمد عبدالله في الدراما

شارك أحمد عبدالله محمود مؤخرًا في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في دراما رمضان 2026، وجسد فيه شخصية خليل الملك، أحد أهالي التوفيقية، كما تعاون أحمد العوضي في مسلسلات أخرى مثل "اللي مالوش كبير"، "ضرب نار"، و"حق عرب".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

1.3 مليار دولار.. الرئيس السيسي: نلتزم بسداد مستحقات شركاء الطاقة بحلول
أخبار مصر

1.3 مليار دولار.. الرئيس السيسي: نلتزم بسداد مستحقات شركاء الطاقة بحلول
"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
أخبار مصر

"آمنة 100%".. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
حكايات الناس

حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها