حضر الفنان أحمد عبدالله محمود جلسة التحقيق في نقابة المهن التمثليلية، على خلفيه ما أثاره من تصريحات مثيرة للجدل عن الفنان الراحل رشدي أباظة.



قال في أحمد عبدالله في تصريحات صحفية إن رشدي أباظة لو كان حيًا سيحصل على أجره نساء، ما أثار غضب أسرته وجعل تصريحاته حديث السوشيال ميديا والجمهور على حد سواء.

وعلى الفور تم تحويل الفنان المذكور لجلسة التحقيق داخل مقر النقابة لاستماعه لأقواله فيما نسب إليه، بحضور الفنان إيهاب فهمي، منير مكرم، أحمد سلامة، وأشرف طلبه.

ماذا قال أحمد عبدالله محمود في اعتذاره؟



ودفع هذا الجدل أسرته للتعليق وانتقاد ما ورد في التصريحات، ليتقدم أحمد عبدالله اعتذار رسمي عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا احترامه الكبير للفنان الراحل وأنه يكن له الإعجاب منذ طفولته، واصفًا إياه بالأسطورة على الصعيد الفني والإنساني.



وكتب: "أنا آسف لو تعبيري خانني وأنا حالي حال ملايين المصريين والوطن العربي من عشاق هذا الرجل رشدي أباظة، أنا طول عمري من وأنا طفل بشوف الفنان الراحل رشدي أباظة أسطورة على الصعيد الفني والإنسان".

آخر أعمال الفنان أحمد عبدالله في الدراما

شارك أحمد عبدالله محمود مؤخرًا في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في دراما رمضان 2026، وجسد فيه شخصية خليل الملك، أحد أهالي التوفيقية، كما تعاون أحمد العوضي في مسلسلات أخرى مثل "اللي مالوش كبير"، "ضرب نار"، و"حق عرب".