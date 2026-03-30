"أعماله لسه عايشة جوانا".. ماذا قالت إنجي علي عن الراحل أحمد زكي في ذكرى رحيله؟

كتب : مروان الطيب

12:49 م 30/03/2026

أحمد زكي

ونشرت إنجي علي، صورة للراحل أحمد زكي عبر صفحتها على "إنستجرام"، وعلقت: "إحنا لسه بنشوف أثره في كل دور عمله، وفي كل مشهد لسه بيحرك فينا مشاعر.. في ذكرى رحيل أحمد زكي، بنحس بفراغ كبير، هو عمره ما غاب عنّا، وكل لحظة من أعماله لسه عايشة جوانا. أنا كنت محظوظة إني عشت في زمن، كان فيه هذا العملاق اللي أثر فينا، وخلد اسم الفن المصري بصدق وإخلاص..الله يرحمك، الفاتحة".

كواليس رحيل النجم أحمد زكي

رحل النجم أحمد زكي عن عالمنا في 27 مارس 2005، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وقام بوداعه عدد كبير من أبرز نجوم السينما والدراما التلفزيونية، كونه أحد أهم نجوم التمثيل في مصر والوطن العربي، تاركا ورائه إرثا فنيا استثنائيا.

آخر بطولات الراحل أحمد زكي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات الراحل أحمد زكي على شاشة السينما بفيلم "حليم" عام 2006، وجسد خلاله شخصية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، جمال سليمان، سلاف فواخرجي، تأليف محفوظ عبد لارحمن، سيناريو وحوار شريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

إنجي علي تتحدث عن أحمد زكي في ذكرى رحيله

