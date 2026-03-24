علق الفنان حسن الرداد على إعلان الدولي المصري محمد صلاح رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم الجاري.

ونشر حسن عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" مجموعة صور لـ "الفرعون المصري": ووجه له عدد من رسائل الشكر على كل ما قدمه لفريق ليفربول في مسيرته التي استمرت لـ 9 أعوام.

رسائل من حسن الرداد لـ صلاح

وكتب حسن 3 رسائل شكر، كالتالي: "شكرًا لك يا صلاح على كل ما قدمته لليفربول، شكرًا لك على ما قدمته للعالم ولجميع العرب، شكرًا لك على تغيير نظرة الغرب للإسلام وإمكانيات العرب".

وأضاف: "ما فعلته خارج الملعب لا يقل أهمية عما حققته فيه، بل ربما يكون أكثر تأثيرًا، لقد جعلتنا فخورين حقًا، وسمحت لنا أن نعيش حلمًا جميلًا معك، كلنا فخورون بك وبكل ما أنجزته".

واختتم: "سنواصل دعمك ومتابعتك في خطوتك القادمة، أينما كانت، وأنت تواصل هذه الرحلة الرائعة، استمر في التقدم يا بطل".

صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رحيله عن الريدز،بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، وذلك عبر فيديو نشر على حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وقال في الفيديو: "أهلًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل يومًا مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، بهذه المدينة، وبهؤلاء الناس، وكيف أصبحوا جزءًا من حياتي، شكرًا لكم على كل شيء. وبفضلكم جميعًا، لن أسير وحدي أبدًا".

